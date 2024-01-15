Як постраждав український бізнес
Близько 70% опитаних підприємств зазначили, що їх доходи впали внаслідок війни у середньому вдвічі від 2021 року. А 20% повідомили, що їх бізнес зазнав руйнувань внаслідок повномасштабного вторгнення.
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По регіонах найбільше постраждали східні області, де дохід знизився у три рази. У південних областях країни в середньому фіксують падіння доходів на 60%, а у західних – на 40%.
Найбільших фізичних руйнувань теж зазнав східний бізнес – 47%. На півдні ситуація дещо краща й становить 29% від усіх підприємств.
Які існують проблеми окрім війни
Внаслідок війни виникли й інші проблеми для українського бізнесу окрім руйнувань, зокрема:
- проблеми з енергопостачанням після російських обстрілів;
- порушення логістики через бойові дії та блокаду;
- падіння попиту;
- нестача робітників через мобілізацію та виїзд за кордон;
- нестача фінансів.
До слова Всесвітній банк прогнозує, що українська економіка трохи відновиться після падіння на 30% у 2022 році. Вже минулого року вона продемонструвала ріст ВВП на 5%.