Как пострадал украинский бизнес

Около 70% опрошенных предприятий отметили, что их доходы упали в результате войны в среднем вдвое с 2021 года. А 20% сообщили, что их бизнес потерпел разрушения в результате полномасштабного вторжения.

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По регионам больше пострадали восточные области, где доход снизился в три раза. В южных областях страны в среднем фиксируют падение доходов на 60%, а в западных – на 40%.

Наибольшие физические разрушения тоже получил восточный бизнес – 47%. На юге ситуация несколько лучше и составляет 29% всех предприятий.

Обратите внимание! Наибольшие убытки понесла металлургия Украины, ведь она потеряла около 60% капитализации.

Какие существуют проблемы кроме войны

В результате войны возникли и другие проблемы для украинского бизнеса, кроме разрушений, в частности:

проблемы с энергоснабжением после российских обстрелов;

нарушение логистики из-за боевых действий и блокады;

падение спроса;

нехватка рабочих из-за мобилизации и выезда за границу;

нехватка финансов.

К слову, Всемирный банк прогнозирует, что украинская экономика немного восстановится после падения на 30% в 2022 году. Уже в прошлом году она продемонстрировала рост ВВП на 5%.