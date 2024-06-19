Мільярдери у рейтингу Forbes: які місця займають Ахметов, Пінчук та Жеваго

Попри те, що український бізнес після початку повномасштабної війни зазнав чимало збитків, до глобального рейтингу мільярдерів від Forbes входять аж 5 найбагатших українців.

Хто з українців потрапив до рейтингу найбагатших

До світового рейтингу доларових мільярдерів від Forbes-2024 увійшли 5 громадян України. Серед них Рінат Ахметов, Віктор Пінчук, Вадим Новінський, Костянтин Жеваго та Геннадій Боголюбов.

До теми Ахметов потрапив у рейтинг найбагатших людей світу: яке місце у списку він зайняв

Найвище місце серед українців у списку мільярдерів світу займає власник ДТЕК та співвласник "Метінвест" Рінат Ахметов. Його статки оцінили в 4 мільярди доларів, що на 1,7 мільярда доларів менше ніж торік. Ахметов посідає 785 місце у рейтингу.

Після Ахметова другим найбагатшим українцем став Віктор Пінчук, власник групи "Інтерпайп", що виробляє труби та залізничні колеса, та медіагрупа StarLightMedia, яка володіє 6 телеканалами. У рейтингу мільярдер посів 1 623 місце зі статками у 2 мільярди доларів, які скоротилися за минулий рік на 100 мільйонів доларів.

власник групи "Інтерпайп", що виробляє труби та залізничні колеса, та медіагрупа StarLightMedia, яка володіє 6 телеканалами. У рейтингу мільярдер посів 1 623 місце зі статками у 2 мільярди доларів, які скоротилися за минулий рік на 100 мільйонів доларів. Третім найбагатшим українцем став власник Smart Holding Group – Вадим Новинський. Він зайняв 2 410 місце зі статками в 1,2 мільярда доларів (-200 мільйонів доларів).

Виконавчий директор Ferrexpo та колишній власник банку "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго також потрапив у рейтинг, розділивши статки та місце з Вадимом Новинським. За рік статки Жеваго скоротилися на 100 мільйонів доларів.

Останнім українцем, який потрапив у рейтинг, став один зі співвласників групи "Приват" Геннадій Боголюбов зі статками в 1 мільярд доларів (-100 мільйонів доларів за рік). Він посів 2 692 місце.

Під час повномасштабного вторгнення російські війська знищили заводи, що належали гірничодобувній та металургійній компанії "Метінвест", зокрема відомий металургійний комбінат "Азовсталь".Вадим Новинський – росіянин, який отримав українське громадянство у 2013 році. Крім того, він вважався одним із найбільш дружніх мільярдерів до Путіна.Костянтин Жеваго є фігурантом кількох кримінальних проваджень Державного бюро розслідувань. Крім того, у 2022 році мільярдера було затримано на французькому гірськолижному курорті Куршевель за запитом України. Втім французький суд відмовив у подальшій екстрадиції.Серед власників групи "Приват", крім Боголюбова, є бізнесмени Ігор Коломойський та Олексій Мартинов. Раніше група володіла банком "Приватбанк", який націоналізували у 2016 році.