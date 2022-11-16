Мільярди гривень: Укрпошта продовжує заробляти на eBay
Джерело:"Мінфін"
Поштовий оператор Укрпошта вже продав товарів на eBay на суму у понад 7 мільярдів гривень. Україна ж увійшла до п'ятірки країн, що відповідає за розвиток платформи.
Заробіток Укрпошти на eBay
За п'ять місяців Укрпошта тільки відправила понад 5 тисяч замовлень на суму у понад 7,5 мільйонів гривень для покупців на eBay з усього світу.
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Нагадаємо, що офіційно свій магазин на Amazon український поштовий оператор відкрив наприкінці червня, – сторінка компанії на eBay тоді вже працювала.
Раніше повідомлялось, що поштовий оператор в онлайн-представництвах на міжнародних маркетплейсах продає поштові марки, конверти та листівки, а також брендований мерч, зокрема футболки, світшоти, кепки тощо.
Станом на сьогодні Україна входить в п'ятірки ринків офісу eBay Global Emerging markets, що відповідає за розвиток платформи в 150 країн світу.Що відомо про eBay
eBay — одна з найбільших торгових платформ, яка об'єднує понад 17 млн продавців та 142 млн активних покупців в 190 країнах. Обсяги продажів товарів через eBay минулого року склали 87 мільярдів доларів.
Останні новини про Укрпошту
- Укрпошта відкрила два відділення у звільненому Херсоні, де українцям вже видають пенсії.
- Нову марку Укрпошти прикрашатиме ілюстрація "Роз'єднані війною". Саме так виглядатиме різдвяна марка поштового оператора.
- 4 листопада, Укрпошта ввела в обіг нову марку "Кримський міст на біс!". Як вона виглядає, дивіться тут.