За пять месяцев Укрпочта только отправила более 5 тысяч заказов на сумму более 7,5 миллионов гривен для покупателей на eBay со всего мира.

Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов

Напомним, что официально свой магазин на Amazon украинский почтовый оператор открыл в конце июня – страница компании на eBay тогда уже работала.

Ранее сообщалось, что почтовый оператор в онлайн-представительствах на международных маркетплейсах продает почтовые марки, конверты и открытки, а также брендированный мерч, в том числе футболки, свитшоты, кепки и так далее.

По состоянию на сегодня Украина входит в пятерки рынков офиса eBay Global Emerging markets, отвечающего за развитие платформы в 150 стран мира.

Что известно о eBay

eBay – одна из крупнейших торговых платформ, объединяющая более 17 млн продавцов и 142 млн активных покупателей в 190 странах. Объемы продаж товаров через eBay в прошлом году составили 87 миллиардов долларов.

Последние новости об Укрпочте