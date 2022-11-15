Об этом сообщил генеральный директор национального почтового оператора Игорь Смелянский в своих социальных сетях. 11 ноября, в день освобождения Херсона от российских оккупантов, Укрпочта креативно анонсировала возобновление работы в областном центре и запустила новую серию почтовых марок "Херсон – це Україна!".

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Укрпочта возобновила работу двух отделений в Херсоне

Сообщение о возобновлении работы двух представительств Укрпочты в Херсоне Смелянский опубликовал утром 15 ноября. Пока генеральный директор почтового оператора является по совместительству и директором непосредственно херсонской дирекции компании, однако уже завтра передаст свои полномочия.

Смелянский отметил, что 15 ноября – особенно насыщенный день, ведь первые два отделения только открылись и начали выдавать первые пенсии херсонским пенсионерам.

Как и обещали, возвращаемся в Херсон, и делаем это не с пустыми руками. Сегодня откроем первые 2 отделения и выплатим первые пенсии нашим херсонским пенсионерам,

– написал гендиректор Укрпочты.

К слову, Смелянский пообещал впоследствии опубликовать фотоотчет о том, как все происходило, а именно как почтовый оператор возобновлял работу в освобожденном от российских оккупантов областном центре.

Что происходит в освобожденном Херсоне: коротко

12 ноября Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты уничтожили всю критическую инфраструктуру Херсона, убегая из города. Президент призвал херсонцев быть особенно осторожными из-за массовых минирований.

13 ноября на площади возле Херсонской ОГА появилась мобильная связь – начал работать LTE от Киевстар.

14 ноября ряд медучреждений областного центра начал выдавать херсонцам необходимые лекарства. В этот же день город посетил президент Украины Владимир Зеленский.

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