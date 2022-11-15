Про це повідомив генеральний директор національного поштового оператора Ігор Смілянський у своїх соціальних мережах. 11 листопада, у день звільнення Херсона від російських окупантів, Укрпошта креативно анонсувала відновлення роботи в обласному центрі та запустила нову серію поштових марок "Херсон – це Україна!".
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Укрпошта відновила роботу двох відділень у Херсоні
Повідомлення про відновлення роботи двох представництв Укрпошти у Херсоні Смілянський опублікував вранці 15 листопада. Наразі офіційно гендиректор поштового оператора є за сумісництвом й директором безпосередньо херсонської дирекції компанії, проте вже завтра передасть свої повноваження.
Смілянський зазначив, що 15 листопада – особливо насичений день, адже перші два відділення щойно відкрилися й почали видавати перші пенсії херсонським пенсіонерам.
Як і обіцяли, повертаємось до Херсона, і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам,
– написав гендиректор Укрпошти.
До слова, Смілянський пообіцяв згодом опублікувати фотозвіт того, як все відбувалось, а саме як поштовий оператор відновлював роботу у звільненому від російських окупантів обласному центрі.
Що відбувається у звільненому Херсоні: коротко
- 12 листопада Володимир Зеленський повідомив, що окупанти знищили усю критичну інфраструктуру Херсона, втікаючи з міста. Президент закликав херсонців бути особливо обережними через масові мінування.
- 13 листопада на площі біля Херсонської ОДА з'явився мобільний зв'язок – почав працювати LTE від Київстар.
- 14 листопада низка медзакладів обласного центру почала видавати херсонцям необхідні ліки. Цього ж дня до міста завітав президент України Володимир Зеленський.