Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський. Він зазначив, на жаль, багато родин зустрічатимуть цей Новий рік не під ялинкою з родиною та коханими, а з побратимами під обстрілами окупантів.

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Малюнок дівчинки з Миколаєва

Смілянський зауважив і символізм дизайну. Його намалювала 11-класниця Валерія Михайлова із Миколаєва, яка змушена була виїхати за кордон. Там в неї і зародилась ідея малюнку.

Глибину цього задуму, як і емоції самої авторки, рідне місто якої з початку війни не обстрілювали лише 46 днів, може зрозуміти кожний,

– додав гендиректор.

Він сподівається, що цей Новий рік принесе надію, адже у 2023 на українців чекає історична дата – день, коли ми переможемо.

Коли можна буде придбати марку, Укрпошта оголосить додатково.

Що цьому передувало

Укрпошта 1 листопада запустила конкурс на нову різдвяну марку. Загалом було 5 варіантів: "Дитячі мрії", "Колядники та український воїн", "Щастя – бути разом", "Роз'єднані війною", "Під захистом Святого Миколая".

Проголосувати за бажаний ескіз міг кожен українець у соцмережах Укрпошти та Смілянського. Тривало голосування до 4 листопада.

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