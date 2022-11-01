Українцям запропонували обрати марку до свят. Відповідне голосування оприлюднив очільник Укрпошти Ігор Смілянський.

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"Підтекст, який зможуть прочитати лише українці"

Загалом в Укрпошті запропонували 5 варіантів марки. Однак, Ігор Смілянський зазначив, що кожен ескіз заслуговує на овації.

У кожного своя душа та власна інтерпретація українського Різдва та Нового Року в умовах війни. Всі вони різні, але підтекст, який можуть прочитати лише українці, там насправді один,

– підкреслив гендиректор Укрпошти.

Зокрема, на марках зобразили мрії про перемогу та наших героїв, що кожної хвилини протистоять російському агресору.

Українці можуть обрати марку з 5 варіантів:

Дитячі мрії.

Колядники та український воїн.

Щастя – бути разом.

Роз'єднані війною.

Під захистом Святого Миколая.



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Голосування триватиме до ранку 4 листопада

Смілянський зазначив, що голосування за марку триватиме орієнтовно до 8 години ранку 4 листопада. Обрати бажаний ескіз можна у соцмережах Укрпошти та Ігоря Смілянського. Результати голосування оприлюднять 7 листопада у фейсбуці.

До речі, станом на 17 годину 1 листопада за марку вже проголосували понад 13 тисяч українців. В Укрпошті анонсували, що марку випустять у грудні.

Давайте декілька хвилин подумаємо про новий, переможний 2023 рік та оберемо марку, яка буде на листах та листівках військовим, родинам та друзям,

– закликав голосувати Ігор Смілянський.