За третю марку Укрпошти проголосувало понад пів мільйона українців. Опитування тривало в застосунку "Дія" та на сайті Укрпошти. Результати оприлюднила Мінцифра 21 травня.

Цікаво Стало відомо, коли Укрпошта випустить марку, присвячену перемозі Kalush на Євробаченні

Серед п'яти запропонованих варіантів переміг "Доброго вечора, ми з України", за який проголосували 229 783 українці,

– мовиться в повідомленні.

Далі голоси розподілилися таким чином:

Друге місце – "Пес Патрон". (182 236 голосів).

Третє місце – "путін, москва палає, Гаага чекає" (88 035 голосів).

Четверте місце – "Героям Слава" (79 476 голосів).

П'яте місце — "Ой у лузі червона калина" (68 104 голоси).

Усього отримали майже 650 тисяч голосів. З них понад 550 тисяч – у Дії. Проте це ще не кінець. Зовсім скоро відбудеться другий етап опитувань, де обиратимуть дизайн марки. Про нього повідомлять невдовзі в соцмережах.

Цікаво Укрпошта вводить в обіг марки "Русскій воєнний корабль всьо": коли їх можна буде купити

Коротко про воєнні марки Укрпошти

12 квітня Укрпошта ввела в обіг марку "Русскій корабль іді на**й". На її презентації був присутній Роман Грибов – прикордонник з острова Зміїний, який і є автором легендарної фрази. Марка стала дуже популярною, адже люди створили величезні черги до відділень з метою придбати її. Згодом марки з легендарною фразою про корабель почали продавати на eBay за майже 2 000 доларів.

14 травня Укрпошта розпочала голосування за нову марку.

Через кілька днів генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський розповів, що готують марку, присвячену перемозі Kalush на Євробаченні. Вона з'явиться десь у середині літа.

Випуск ще однієї марки анонсували в травні. Адже наприкінці місця минає 40 днів, як потонув крейсер "Москва". На честь цього і буде новий хіт продажу. Марка матиме логічне продовження – назву "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!".

Зверніть увагу – Інтерв'ю подружжя Зеленських на третю річницю інавгурації \ Про кінець війни, Маріуполь й "Азов": відео