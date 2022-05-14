Найперша воєнна марка з "російським кораблем" від Укрпошти, за яку проголосувала більшість українців, стала найпопулярнішою маркою за всю історію України.

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"Ми хочемо, аби народний вибір став доброю традицією для українців, які можуть долучитися до творення сучасного філателістичного мистецтва в Україні", – зазначили в Укрпошті.

Які нові теми марок запропонували в Укрпошті

Героям слава!

Путін, Москва палає, Гаага чекає.

Песик Патрон з ДСНС.

"Ой у лузі червона калина...".

Доброго вечора, ми з України.

Проголосувати можна на сторінках Укрпошти в інстаграм, фейсбук, а також в телеграм.

Щоб проголосувати у фейсбук потрібно лайкнути світлину із темою майбутньої марки. В інстаграм потрібно залишити коментар із номером теми. У телеграм – обрати один із запропонованих варіантів в опитуванні.

Як проголосувати в Дії

Зайдіть у розділ Послуги.

Натисніть на Опитування.

Оберіть один із 5 варіантів, який вам найбільше подобається.

Дивіться відео: як проголосувати в Дії

Українцям треба зробити свій вибір до 21 травня. Укрпошта оголосить результати вже наступного дня – 22 травня.

Що відомо про марку з російським кораблем

Марку "Русскій воєнний корабль, іді …!" випустили у 2 номіналах, кожен з яких мав тираж 500 тисяч штук. Автор дизайну – уродженець Криму Борис Грох. Його ескіз визнали найкращим за результатами голосування майже 8 тисяч респондентів.

Марку випустили в обіг 12 квітня і того ж дня Збройні Сили ракетами "Нептун" потопили флагман чорноморського флоту Росії. Через це на марку почався небачений ажіотаж.

Також Укрпошта планує випустити марку із зображенням найбільшого у світі українського літака Ан-225 "Мрія" у червні. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський

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