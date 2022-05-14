Самая первая военная марка с "российским кораблем" от Укрпочты, за которую проголосовало большинство украинцев, стала самой популярной маркой за всю историю Украины.

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"Мы хотим, чтобы народный выбор стал хорошей традицией для украинцев, которые могут приобщиться к созданию современного филателистического искусства в Украине", – отметили в Укрпочте.

Какие новые темы марок предложили в Укрпочте

Героям слава!

Путин, Москва горит, Гаага ждет.

Песик Патрон из ГСЧС.

"Ой в лугу красная калина...".

Добрый вечер, мы из Украины.

Проголосовать можно на страницах Укрпочты в инстаграме, фейсбуке, а также в телеграме.

Чтобы проголосовать в фейсбуке, нужно лайкнуть фотографию с темой будущей марки. В инстаграме нужно оставить комментарий с номером темы. В телеграм – выбрать один из предложенных вариантов в опросе.

Как проголосовать в Дии

Зайдите в раздел Услуги.

Нажмите Опрос.

Выберите один из 5 вариантов, который вам больше всего нравится.

Смотрите видео: как проголосовать в Дии

Украинцам нужно сделать свой выбор до 21 мая. Укрпочта объявит результаты уже на следующий день – 22 мая.

Что известно о марке с российским кораблем

Марку "Русский военный корабль, иди…!" выпустили в 2 номиналах, тираж каждого был 500 тысяч штук. Автор дизайна – уроженец Крыма Борис Грох. Его эскиз сочли лучшим по результатам голосования почти 8 тысяч респондентов.

Марка была выпущена в оборот 12 апреля и в тот же день Вооруженные Силы ракетами "Нептун" потопили флагман черноморского флота России. Поэтому на марку начался невиданный ажиотаж.

Также Укрпочта планирует выпустить марку с изображением крупнейшего в мире украинского самолета Ан-225 "Мрия" в июне. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

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