Украинцам было предложено выбрать марку к праздникам. Соответствующее голосование обнародовал глава Укрпочты Игорь Смелянский.

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"Подтекст, который смогут прочесть только украинцы"

Всего в Укрпочте было предложено 5 вариантов марки. Однако Игорь Смилянский отметил, что каждый эскиз заслуживает оваций.

У каждого своя душа и собственная интерпретация Рождества и Нового Года в условиях войны. Все они разные, но подтекст, который могут прочитать только украинцы, там действительно один,

– подчеркнул гендиректор Укрпочты.

В частности, на марках изобразили мечты о победе и наших героях, каждую минуту противостоящих российскому агрессору.

Украинцы могут выбрать марку из 5 вариантов:

Детские мечты.

Колядники и украинский воин.

Счастье – быть вместе.

Разобщены войной.

Под защитой Святого Николая.



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Голосование продлится до утра 4 ноября

Смелянский отметил, что голосование за марку будет продолжаться ориентировочно до 8 часов утра 4 ноября. Выбрать желаемый эскиз можно в соцсетях Укрпочты и Игоря Смелянского. Результаты голосования обнародуют 7 ноября в фейсбуке.

Кстати, по состоянию на 17 часов 1 ноября за марку уже проголосовали более 13 тысяч украинцев. В Укрпочте анонсировали, что марка будет выпущена в декабре.

Давайте несколько минут подумаем о новом, победном 2023 году и выберем марку, которая будет на письмах и листовках военным, семьям и друзьям,

– призвал голосовать Игорь Смелянский.