Реклама зі школяркою і хвиля обурення в Threads: гендиректор Укрпошти визнав помилку
- Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський визнав помилку в публікації реклами зі школяркою, яка викликала обурення в суспільстві.
- Співпрацю з брендом Rikky Hype припинено, а пост видалено після звинувачень у сексуалізації дітей та ейджизмі.
Днями Укрпошта вчергове потрапила у скандал через рекламу зі школяркою у короткій спідниці, яку українці звинуватили в сексуалізації дітей. Ігор Смілянський визнав, що припустився помилки.
Що відомо про заяву гендиректора Укрпошти щодо реклами?
До Дня святого Валентина Укрпошта опублікувала спільний пост з брендом одягу, який захейтили дописувачі. Ігор Смілянський пояснив свою помилку, проте не утримався від звинувачень у ейджизмі.
За його словами, публікація була помилкою, а співпрацю з брендом наразі припинено.
Публікація, що викликала резонанс, – це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми, а саме обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг Укрпошти. В цьому контексті ухвалили невірне рішення, і я це визнаю,
– розповів гендиректор.
Про який допис йдеться?
Співпрацю Укрпошти та бренду українського одягу Rikky Hype "захейтили" у мережі. Відповідні дописи можна побачити у Threads, де люди якраз публікують видалений пост.
Допис у Threads
Подія викликала ціле обурення в українців, які звинуватили компанію в сексуалізації дітей. Згадали також й те, що в Україні хотіли запровадити шлюби з 14 років. Крім того, не обійшлося й без згадки Джеффрі Епштейна.
Коментарі навіть залишили автор відомо Telegram-каналу "Лачен пише" Ігор Ланченков та співзасновник Monobank Олег Гороховський.
Скриншот з Threads
Скриншот з Threads
Смілянський окрім цього повідомив, що дописувачі також звинуватили Укрпошту в колаборації з молодіжним брендом, хоча робота компанії нібито орієнтована на більш старшу аудиторію.
Хотів би нагадати, що у сучасній європейській країні такі дописи – це ейджизм. Хто не вивчив англійську – дискримінація за віком. Тому в гонитві за хайпом не варто втрачати людяність і повагу до старших,
– написав Смілянський.
Який був попередній скандал Смілянського після ребрендингу Укрпошти?
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський опинився в центрі скандалу після того, як назвав коментаторку повією, але вибачатися не збирається.
Одна з коментаторок відповіла, що відділення компанії "виглядають так убого, що ніяка "айдентика з глибокими сенсами це не вивезе". Вона також натякнула на розкрадання бюджету компанії, який, мовляв, можна було витратити на ремонти у відділеннях.
Суперечка почалася через критику ребрендингу Укрпошти, де нове лого було створено компанією Spiilka Design Büro на основі історичних українських поштових марок.