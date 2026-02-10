Реклама зі школяркою і хвиля обурення в Threads: гендиректор Укрпошти визнав помилку

Днями Укрпошта вчергове потрапила у скандал через рекламу зі школяркою у короткій спідниці, яку українці звинуватили в сексуалізації дітей. Ігор Смілянський визнав, що припустився помилки.

Що відомо про заяву гендиректора Укрпошти щодо реклами?

До Дня святого Валентина Укрпошта опублікувала спільний пост з брендом одягу, який захейтили дописувачі. Ігор Смілянський пояснив свою помилку, проте не утримався від звинувачень у ейджизмі.

За його словами, публікація була помилкою, а співпрацю з брендом наразі припинено.

Публікація, що викликала резонанс, – це наша помилка. Передусім моя особиста. Ми не врахували важливий контекст чутливої теми, а саме обговорення скандалу з плівками Епштейна, дискусії щодо змін в законодавстві про вік дозволу на шлюб та ребрендинг Укрпошти. В цьому контексті ухвалили невірне рішення, і я це визнаю,

– розповів гендиректор.

Про який допис йдеться?

Співпрацю Укрпошти та бренду українського одягу Rikky Hype "захейтили" у мережі. Відповідні дописи можна побачити у Threads, де люди якраз публікують видалений пост.

Допис у Threads

Подія викликала ціле обурення в українців, які звинуватили компанію в сексуалізації дітей. Згадали також й те, що в Україні хотіли запровадити шлюби з 14 років. Крім того, не обійшлося й без згадки Джеффрі Епштейна.

Коментарі навіть залишили автор відомо Telegram-каналу "Лачен пише" Ігор Ланченков та співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Скриншот з Threads

Скриншот з Threads

Смілянський окрім цього повідомив, що дописувачі також звинуватили Укрпошту в колаборації з молодіжним брендом, хоча робота компанії нібито орієнтована на більш старшу аудиторію.

Хотів би нагадати, що у сучасній європейській країні такі дописи – це ейджизм. Хто не вивчив англійську – дискримінація за віком. Тому в гонитві за хайпом не варто втрачати людяність і повагу до старших,

– написав Смілянський.

