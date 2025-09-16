Укрпошта спростувала дефолт: Смілянський пояснив збитки 2024 року
- Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський запевнив, що ризик дефолту компанії у 2026 році дорівнює нулю.
- Збитки Укрпошти у 2024 році виникли через курсові різниці та амортизацію, а не через зниження доходів чи виконання основних функцій.
Незважаючи на попередження уряду про можливий дефолт Укрпошти, гендиректор компанії запевнив, що такого ризику у 2026 році не існує.
Ризик дефолту "нульовий"?
У коментарі 24 Каналу генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський запевнив, що компанія не має ризику дефолту у 2026 році.
На питання, наскільки ймовірним є ризик дефолту Укрпошти у 2026 році, Смілянський відповів: "Ризик дефолту – 0. Його не існує".
За словами керівника, усі страхи щодо неплатоспроможності компанії були перебільшені, і фінансова стабільність підприємства залишається контрольованою.
Збитки у 2024 році: що стало причиною
Щодо причин збитковості Укрпошти у 2024 році, Смілянський наголосив, що EBITDA (операційний прибуток) компанії за 2024 рік склала понад 650 мільйонів гривень.
Збиток, який зафіксовано у фінансових звітах, виник за рахунок курсових різниць та амортизації,
– додав Смілянський.
Таким чином, збитки не були наслідком падіння доходів чи проблем у виконанні основних функцій Укрпошти.
Що цьому передувало?
- Раніше в урядовому проєкті бюджету на 2026 рік зазначалося, що компанія потребує докапіталізації, а її ліквідність у 2024 році знизилась на 9%.
- Поточні зобов'язання перевищили оборотні активи на 3,7 мільярдів гривень, а борг до активів сягнув 98%.