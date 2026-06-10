Отримати посилку стане простіше: де Укрпошта встановить ще сотні комірок

Укрпошта взяла курс на зменшення черг у відділеннях, які роками залишалися однією з найчастіших скарг клієнтів. Для цього компанія запустила комірки швидкої видачі посилок, які дозволяють отримати відправлення без звернення до оператора.

Де з'являться нові поштомати

Старт проєкту видався успішним – формат уже запрацював у Дніпрі, Запоріжжі, Кам'янському, Кропивницькому та Кривому Розі. Наступні в планах Одеса, Вінниця й інші міста. Деталі розповіли на сайті національного поштового оператора в середу, 10 червня.

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До слова, у Києві та області внутрішні поштомати працюють у тестовому режимі з квітня. За цей час клієнти самостійно отримали там понад 24 тисячі посилок (майже 72% із загальної кількості).

Тож тепер Укрпошта масштабувала плани – на першому етапі встановити хочуть уже не 400, а 600 таких комірок.

З початку пілотного проєкту скарг на черги стало суттєво менше, а усміхнених фото клієнтів у соціальних мережах поруч із нашими стильними жовтими поштоматами – значно більше,

– написав гендиректор Ігор Смілянський.

Нагадаємо, комірки самообслуговування розташовані у відділеннях і працюють за їхнім графіком. Система автоматично спрямовує туди частину вже оплачених відправлень. Аби відкрити секцію, необхідно ввести на екрані код доступу із SMS.

На відміну від вуличних поштоматів, внутрішні є понад удвічі дешевшими й потребують менших витрат на обслуговування.

Зауважте! Звичний порядок отримання посилок через оператора залишається доступним. Окрім того, до кінця року компанія планує налаштувати більше тисячі класичних зовнішніх поштоматів по всій країні.

Раніше Укрпошта заявила про перехід на роботизовані системи сортування. Нові технологічні лінії дозволяють у режимі реального часу контролювати процес обробки відправлень.