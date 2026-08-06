У Донецькій області стає менше відділень Укрпошти: у якому місті вони закрились

АТ "Укрпошта" вимушено призупинила роботу чотирьох відділень у Донецькій області. Причиною такого рішення є безпекова ситуація.

Які відділення припинили працювати у Краматорській громаді

Припинили працювати відділення на території Краматорської громади, про що повідомили у Краматорській міській раді.

Йдеться про відділення за такими адресами:

84303 – проспект Металургів, 2;

84308 – вулиця Нижня, 104;

84311 – вулиця Депутатська, 13;

84318 – вулиця Софіївська, 149.

Водночас компанія не припиняє роботу повністю. Мешканці міста й надалі можуть отримати поштові та фінансові послуги. Але у відділеннях Укрпошти, які продовжують працювати.

Укрпошта продовжує забезпечувати безперервне надання послуг, наскільки це дозволяє безпекова ситуація,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Укрпошта вже змінювала правила своєї роботи через російські обстріли. Зокрема, деякі населені пункти перевели на обслуговування пересувними відділеннями.

Крім того, компанія Укрпошта втратила сотні автівок з лютого 2022 року. Мова йде про збитки у розмірі сотні мільйонів гривень.