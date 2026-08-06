Какие отделения прекратили работу в Краматорской общине

Прекратили работу отделения на территории Краматорской общины, о чем сообщили в Краматорской Раде.

Речь идет об отделениях по следующим адресам:

84303 – проспект Металлургов, 2;

84308 – улица Нижняя, 104;

84311 – улица Депутатская, 13;

84318 – улица Софиевская, 149.

В то же время компания не прекращает работу полностью. Жители города по-прежнему могут получить почтовые и финансовые услуги. Но в отделениях Укрпочты, которые продолжают работать.

Укрпочта продолжает обеспечивать бесперебойное предоставление услуг, насколько это позволяет ситуация с безопасностью,

– говорится в сообщении.

Напомним, что Укрпочта уже меняла правила своей работы из-за российских обстрелов. В частности, обслуживание некоторых населенных пунктов было переведено на передвижные отделения.

Кроме того, с февраля 2022 года компания "Укрпочта" потеряла сотни автомобилей. Речь идет об убытках в размере сотен миллионов гривен.