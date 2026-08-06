Які відділення припинили працювати у Краматорській громаді
Припинили працювати відділення на території Краматорської громади, про що повідомили у Краматорській міській раді.
Йдеться про відділення за такими адресами:
- 84303 – проспект Металургів, 2;
- 84308 – вулиця Нижня, 104;
- 84311 – вулиця Депутатська, 13;
- 84318 – вулиця Софіївська, 149.
Водночас компанія не припиняє роботу повністю. Мешканці міста й надалі можуть отримати поштові та фінансові послуги. Але у відділеннях Укрпошти, які продовжують працювати.
Укрпошта продовжує забезпечувати безперервне надання послуг, наскільки це дозволяє безпекова ситуація,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Укрпошта вже змінювала правила своєї роботи через російські обстріли. Зокрема, деякі населені пункти перевели на обслуговування пересувними відділеннями.
Крім того, компанія Укрпошта втратила сотні автівок з лютого 2022 року. Мова йде про збитки у розмірі сотні мільйонів гривень.