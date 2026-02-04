"Якщо ми крадемо, то ви – повія": гендиректор Укрпошти потрапив у скандал через ребрендинг

У соцмережах розгорнувся скандал щодо зміни логотипу Укрпошти за 600 тисяч гривень та реакції CEO компанії на коментарі українців щодо цього. Зокрема, одну з коментаторок Ігор Смілянський назвав повією.

Чому Смілянський потрапив у скандал?

Гендиректор Укрпошти обізвав повією коментаторку, яка назвала витрату грошей на зміну логотипу компанії крадіжкою. Скандал розгорнувся у Threads.

За даними системи закупівель Prozorro, новий логотип для Укрпошти коштував 600 тисяч гривень. Загалом компанія планувала витратити 1,2 мільйона гривень на повний ребрендинг. Це вже друга зміна логотипу за керівництва Ігоря Смілянського.

Суспільство обурилося, що нібито багато відділень Укрпошти перебувають у поганому стані й потребують ремонту, а працівникам платять мізерні зарплати, при цьому компанія витрачає кошти на ребрендинг. Також зауважили те, що сучасний логотип у вигляді літери "У" майже ідентичний до попереднього "піну" – його просто перевернули.

Через це у Threads почали публікувати гнівні коментарі у бік Смілянського, а він у свою чергу почав відповідати.

Суперечка за участі Смілянського в Threads / скриншот 24 Каналу

Що відомо про ребрендинг Укрпошти?

Нове лого компанії – поштовий ріжок у формі літери "У", пише гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Відомо, що візуальну складову допомогла розробити компанія Spiilka Design Büro. Нові шрифти базуються на образах українських поштових марок різних історичних періодів – від доби УНР до відновлення незалежності України. У них використані мотиви "шагівок" УНР, марок часів Гетьманату Павла Скоропадського та робіт Георгія Нарбута.

Новий логотип / скриншот з відео Укрпошти

Попередній скандал Смілянського у соцмережах