"Більше зв'язку з історичною Україною": Укрпошта показала новий логотип
- Укрпошта оновила логотип, використавши поштовий ріжок у формі літери "У", що підкреслює українську ідентичність.
- Нові шрифти логотипу базуються на образах українських поштових марок різних історичних періодів, включаючи мотиви "шагівок" УНР та робіт Георгія Нарбута.
Укрпошта відзначила 32-річчя оновленням логотипу. Він посилює українську ідентичність, а шрифт виступає продовженням української поштової естетики 1918 – 1921 років у сучасній формі.
Який вигляд має новий логотип Укрпошти?
Нове лого компанії – поштовий ріжок у формі літери "У", пише гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Дивіться також Майже 4 мільйони: кожен десятий оформив "Зимову тисячу" через Укрпошту
Відомо, що візуальну складову допомогла розробити компанія Spiilka Design Büro.
Тепер наше лого – це "У". "У" – як Україна. "У" – як Укрпошта. Ми не будемо витрачати мільйони на ребрендинг. Новий бренд поступово замінить старий і насамперед з’явиться там, де ми створюємо нове: у нових сервісах, поштоматах, у нових відділеннях тощо,
– розповів Смілянський.
Новий логотип / скриншот з відео Укрпошти
В "Укрпошті" зазначають, що зміни брендингу традиційно відбувалися у ключові моменти розвитку компанії та країни, повідомили в компанії.
- У 1992 році поштовий ріжок символізував становлення національної поштової служби.
- У 2009-му летючий конверт відображав прагнення швидкості та модернізації.
- У 2017 році поєднання ріжка й "піна" закріпило принцип "Укрпошта є всюди".
- Оновлення 2026 року зосереджене на сенсах усього українського та рідного, що, за словами компанії, особливо актуально в умовах війни.
Нові шрифти базуються на образах українських поштових марок різних історичних періодів – від доби УНР до відновлення незалежності України. У них використані мотиви "шагівок" УНР, марок часів Гетьманату Павла Скоропадського та робіт Георгія Нарбута.
Новини Укрпошти
Наприкінці 2025 року Укрпошта запровадила спецтариф "Базовий" для бізнесу, що працює з KeyCRM, із доставкою за стандартами "Пріоритетний". Спеціальні умови діють до 31 березня 2026 року.
У грудні також Укрпошта запустила свій перший поштомат на Майдані Незалежності в Києві, що дозволяє отримувати й відправляти листи та посилки. Поштомати виготовляє українська компанія Modern Expo і вони працюють автономно, захищені від погодних умов.
Укрпошта забороняє пересилати вибухові, токсичні, радіоактивні матеріали, зброю, наркотики, цінності, антикваріат, живих тварин і рослини за кордон. Заборони існують для забезпечення безпеки та відповідності міжнародним стандартам та законодавству.