"Більше зв'язку з історичною Україною": Укрпошта показала новий логотип

Укрпошта відзначила 32-річчя оновленням логотипу. Він посилює українську ідентичність, а шрифт виступає продовженням української поштової естетики 1918 – 1921 років у сучасній формі.

Який вигляд має новий логотип Укрпошти?

Нове лого компанії – поштовий ріжок у формі літери "У", пише гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Відомо, що візуальну складову допомогла розробити компанія Spiilka Design Büro.

Тепер наше лого – це "У". "У" – як Україна. "У" – як Укрпошта. Ми не будемо витрачати мільйони на ребрендинг. Новий бренд поступово замінить старий і насамперед з’явиться там, де ми створюємо нове: у нових сервісах, поштоматах, у нових відділеннях тощо,

– розповів Смілянський.

Новий логотип / скриншот з відео Укрпошти

В "Укрпошті" зазначають, що зміни брендингу традиційно відбувалися у ключові моменти розвитку компанії та країни, повідомили в компанії.

У 1992 році поштовий ріжок символізував становлення національної поштової служби.

У 2009-му летючий конверт відображав прагнення швидкості та модернізації.

У 2017 році поєднання ріжка й "піна" закріпило принцип "Укрпошта є всюди".

Оновлення 2026 року зосереджене на сенсах усього українського та рідного, що, за словами компанії, особливо актуально в умовах війни.

Нові шрифти базуються на образах українських поштових марок різних історичних періодів – від доби УНР до відновлення незалежності України. У них використані мотиви "шагівок" УНР, марок часів Гетьманату Павла Скоропадського та робіт Георгія Нарбута.

