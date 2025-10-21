Укрпошта розширила географію сервісу "Дрібний пакет PRIME" ще на 12 країн, що дозволить українським експортерам зменшити витрати на міжнародну доставку до 30%.

Укрпошта робить експорт простішим

Тепер українські експортери зможуть відправляти товари дешевше, швидше й без зайвих формальностей. Про це повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал.

На початку жовтня Укрпошта запровадила нові тарифи на відправлення вагою до 5 кілограмів до шести країн. Зокрема, ішлось про такі країни: Велику Британію, Китай, Сінгапур, Індію, Таїланд та Чилі.

Зауважте. Тепер же перелік напрямків розширили – послуга діє ще для 12 держав: Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.

Попит на міжнародні доставки

У компанії зазначили, що оновлення тарифів пов'язане зі зростанням попиту на міжнародні відправлення. Наприклад, кількість посилок до Філіппін, Аргентини та Чехії лише за пів року зросла в середньому на 20%.

Сервіс PRIME передбачає:

повний трекінг до моменту вручення;

адресну доставку без підпису;

безкоштовне повернення у разі невручення;

оплату лише за фактичною вагою.

Ми хочемо, щоб українському бізнесу було простіше й вигідніше працювати з клієнтами у світі. PRIME – це про доступну логістику, швидкість і нові можливості для експортерів,

– зазначили в Укрпошті.

