21 жовтня, 14:20
Більше можливостей для бізнесу: Укрпошта знизила ціни на доставку до 12 країн

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Укрпошта знизила ціни на міжнародну доставку для українських експортерів у 12 нових країнах, що дозволить зменшити витрати на 30%.
  • Сервіс "Дрібний пакет PRIME" тепер охоплює 18 країн, зокрема Філіппіни, Аргентину, Чехію та інші, з повним трекінгом та адресною доставкою.

Укрпошта розширила географію сервісу "Дрібний пакет PRIME" ще на 12 країн, що дозволить українським експортерам зменшити витрати на міжнародну доставку до 30%.

Укрпошта робить експорт простішим

Тепер українські експортери зможуть відправляти товари дешевше, швидше й без зайвих формальностей. Про це повідомила пресслужба компанії, передає 24 Канал.

На початку жовтня Укрпошта запровадила нові тарифи на відправлення вагою до 5 кілограмів до шести країн. Зокрема, ішлось про такі країни: Велику Британію, Китай, Сінгапур, Індію, Таїланд та Чилі. 

Зауважте. Тепер же перелік напрямків розширили – послуга діє ще для 12 держав: Філіппін, Аргентини, Чехії, Узбекистану, Катару, Болівії, Шрі-Ланки, Танзанії, Замбії, Парагваю, Монголії та Азербайджану.

Попит на міжнародні доставки

У компанії зазначили, що оновлення тарифів пов'язане зі зростанням попиту на міжнародні відправлення. Наприклад, кількість посилок до Філіппін, Аргентини та Чехії лише за пів року зросла в середньому на 20%.

Сервіс PRIME передбачає:

  • повний трекінг до моменту вручення;
  • адресну доставку без підпису;
  • безкоштовне повернення у разі невручення;
  • оплату лише за фактичною вагою.

Ми хочемо, щоб українському бізнесу було простіше й вигідніше працювати з клієнтами у світі. PRIME – це про доступну логістику, швидкість і нові можливості для експортерів, 
– зазначили в Укрпошті.

Актуально про експорт українських товарів

  • Найбільша роздрібна мережа світу Walmart вже почала продавати українські товари і планує збільшити їхню представленість на полицях у США. У компанії заявили, що вражені якістю продукції з України та хочуть активно виводити наші товари на американський ринок. 

  • Ба більше, після підвищення імпортних мит для Китаю на 100% українські товари отримали додаткові конкурентні переваги.

  • До слова, США скасували безмитний режим на посилки вартістю до 800 доларів, але Укрпошта запровадила процедуру, що дозволяє українським підприємцям продовжувати відправки на Amazon, Etsy, eBay і Shopify.