План на випадок відключень світла: Укрзалізниця отримає 10 локомотивів

Фінляндія безоплатно передає Укрзалізниці 10 локомотивів і комплектувальні деталі до них. Допомога має посилити залізничні перевезення в умовах російських атак на інфраструктуру та перебоїв зі світлом.

Що відомо про передачу локомотивів

Україна має поповнювати парк, щоб забезпечувати безперебійне перевезення пасажирів і вантажів навіть під час тривалих відключень світла. Тому підписали відповідну угоду під час пленарного засідання Українсько-фінського бізнес-форуму, повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

За словами Калашника, допомога особливо важлива через систематичні російські атаки на локомотивний парк Укрзалізниці:

Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 600 локомотивів компанії. З них понад 300 – тепловози.

Ремонт такої техніки потребує значних коштів і часу, а частину локомотивів відновити неможливо.

Чому ці локомотиви важливі для України

Локомотиви, які передає Фінляндія, можуть працювати без живлення від контактної мережі. Це особливо важливо під час російських ударів по енергетичній інфраструктурі, коли перебої з електропостачанням ускладнюють рух поїздів.

Від наявності такої тяги залежить не лише робота залізниці, а й низка важливих процесів:

пасажирські перевезення та евакуація людей; доставка гуманітарної допомоги; перевезення вантажів для підприємств; забезпечення експортних поставок.

Україна також працює над формуванням міжнародної коаліції для посилення залізничного парку. За словами Калашника, цю роботу розпочали під час саміту "Карпатська вісімка", де вдалося досягти домовленостей із низкою партнерів щодо передачі вживаних локомотивів.

Як Укрзалізниця працюватиме під час блекаутів

Нагадаємо, Укрзалізниця готується до зими і можливих тривалих блекаутів. Завершити підготовку планували до 1 листопада.

В Україні електрифіковано близько 48% залізничних колій, тому на випадок знеструмлень компанія передбачила кілька сценаріїв роботи:

виводити на лінії автономні тепловози;

замінювати приміські електропоїзди дизель-поїздами під час тривалих блекаутів;

використовувати відпрацьовані алгоритми дій у разі пошкодження мережі.

Підготували й пасажирські вагони: майже всі вагони, підготовлені до зими, обладнані комбінованими котлами, які можуть працювати на твердому паливі за відсутності електрики. Для опалення Укрзалізниця запасла дрова та 13 тисяч тонн вугілля.



