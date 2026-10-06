Чи матимуть українці проблеми з енергетикою та паливом
Поширення таких повідомлень поза контекстом може провокувати паніку серед людей та штучний ажіотаж, про що наголосили у Центрі протидії дезінформації.
Слід також додати, що ситуацією активно користується російська пропаганда: ворог перебільшує ризики та маніпулює інформацією, щоб посилити тривожність та дестабілізувати ситуацію в Україні.
Інформацію про необхідність терміново запасатися паливом чи можливі майже добові відключення світла варто сприймати як ймовірний сценарій, а не гарантований розвиток подій,
– пояснили українцям.
Наразі населенню надали дві поради:
- перевіряти інформацію;
- слідкувати за перебігом подій.
Нагадаємо, що забезпечення Києва пальним залишається стабільним. Наразі дефіциту не очікується. А пошкоджені АЗС "Укрнафти" вже відновили свою роботу.
Яка є інформація щодо світла
В Україну повернулися графіки відключень світла на тлі російських атак. Наголошується, що енергетики роблять все можливе, щоб швидше заживити усіх знеструмлених споживачів.