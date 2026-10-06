Про це повідомили в Укренерго.

Як вимикатимуть світло?

У компанії пояснили, що аби уникнути перевантаження, у частині регіонів з 15:00 до кінця доби будуть знеструмлення за графіками.

Для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності, а графіки погодинних відключень, обсягом до 1 черги, введуть для всіх категорій споживачів.

Будь ласка, у період дії заходів обмеження – споживайте електроенергію ощадливо та не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком,

– закликали енергетики.

Станом на ранок через російські удари знеструмлення були у Харківській, Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

В Укренерго запевнили, що енергетики намагаються якнайшвидше повернути світло в домівки та вже проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація.

Актуальні графіки за конкретною адресою можна перевірити на офіційних ресурсах місцевих обленерго. Ситуація в енергосистемі може змінюватись впродовж дня, зазначили у компанії.

Нагадаємо, Росія почала хвилю атак на енергетичну інфраструктуру України ще до зими. Аналітики ISW вважають, що агресор прагне пошкодити критичну інфраструктуру до того, як Україна розгорне ефективний захист від балістичних ракет і реактивних дронів.