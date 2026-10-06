Об этом сообщили в Укрэнерго.

В компании пояснили, что во избежание перегрузки в некоторых регионах с 15:00 до конца суток будут проводиться отключения электроэнергии по графикам.

Для промышленности будут действовать графики ограничения мощности, а графики почасовых отключений, а графики почасовых отключений, объемом до 1 очереди, введут для всех категорий потребителей.

Пожалуйста, в период действия мер ограничения – потребляйте электроэнергию бережливо и не включайте несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику,

– призывали энергетики.

По утрам из-за российских ударов обесточивания были в Харьковской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

В Укрэнерго заверили, что энергетики пытаются как можно быстрее вернуть свет в дома и уже проводят аварийно-восстановительные работы там, где разрешает ситуация безопасности.

Актуальные графики по конкретному адресу можно проверить на официальных ресурсах местных облэнерго. Ситуация в энергосистеме может изменяться в течение дня, отметили в компании.

Напомним, Россия начала волну атак на энергетическую инфраструктуру Украины еще до зимы. Аналитики ISW считают, что агрессор стремится повредить критическую инфраструктуру до того, как Украина развернет эффективную защиту от баллистических ракет и реактивных дронов.