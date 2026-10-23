План на случай отключений электроэнергии: Укрзализныця получит 10 локомотивов

Что известно о передаче локомотивов

Украина должна пополнять парк, чтобы обеспечивать бесперебойную перевозку пассажиров и грузов даже во время длительных отключений электричества. Поэтому во время пленарного заседания Украинско-финского бизнес-форума было подписано соответствующее соглашение, сообщил министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

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По словам Калашника, помощь особенно важна из-за систематических российских атак на локомотивный парк Укрзализныцы:

С начала полномасштабного вторжения было повреждено или уничтожено почти 600 локомотивов компании. Из них более 300 – тепловозы.

Ремонт такой техники требует значительных средств и времени, а часть локомотивов восстановить невозможно.

Почему эти локомотивы важны для Украины

Локомотивы, которые передает Финляндия, могут работать без питания от контактной сети. Это особенно важно во время российских ударов по энергетической инфраструктуре, когда перебои с электроснабжением затрудняют движение поездов.

От наличия такой тяги зависит не только работа железной дороги, но и ряд важных процессов:

пассажирские перевозки и эвакуация людей; доставка гуманитарной помощи; перевозка грузов для предприятий; обеспечение экспортных поставок.

Украина также работает над формированием международной коалиции для укрепления железнодорожного парка. По словам Калашника, эту работу начали во время саммита "Карпатская восьмерка", где удалось достичь договоренностей с рядом партнеров о передаче подержанных локомотивов.

Как Укрзализныця будет работать во время блэкаутов

Напомним, "Укрзализныця" готовится к зиме и возможным длительным отключениям электроэнергии. Завершить подготовку планировали до 1 ноября.

В Украине электрифицировано около 48% железнодорожных путей, поэтому на случай отключений электроэнергии компания предусмотрела несколько сценариев работы:

выводить на линии автономные тепловозы;

заменять пригородные электропоезда дизель-поездами во время длительных отключений электроэнергии;

использовать отработанные алгоритмы действий в случае повреждения сети.

Подготовили и пассажирские вагоны: почти все вагоны, подготовленные к зиме, оснащены комбинированными котлами, которые могут работать на твердом топливе при отсутствии электричества. Для отопления Укрзализныця запасла дрова и 13 тысяч тонн угля.