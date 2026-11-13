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13 листопада, 17:47
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Укрзалізниця показала вагони нового покоління на наступні 50 років

Альбіна Ковпак

Укрзалізниця показала макет купе вагонів нового покоління, розрахованих на експлуатацію протягом наступних 50 років. Пасажири вже можуть оцінити майбутній дизайн і запропонувати власні зміни до того, як вагони запустять у серійне виробництво.

Якими будуть нові вагони Укрзалізниці

Макет купе УЗ у натуральну величину встановили на Південному вокзалі Києва, повідомили в компанії.

Про поступовий перехід на замовлення вагонів нового покоління оголосили ще в травні 2026 року. У 2025 – 2026 роках Укрзалізниця вже законтрактувала виробництво 15 таких вагонів. Перші з них мають поповнити парк перевізника наприкінці 2027 року.

У нових купе передбачили кілька змін, які мають зробити поїздки комфортнішими:

  1. Довші спальні місця – їхню довжину збільшать до 2,2 метра.
  2. Зручніша верхня полиця – конструкцію доповнять так званим динамічним столиком.
  3. Більше місця для речей – у купе передбачать додатковий простір для верхнього одягу та взуття.
  4. Оновлений обідній стіл – він буде подовженим і без гострих кутів.
  5. Нова система освітлення – її також змінять у вагонах нового покоління.

Пасажири можуть запропонувати зміни до дизайну

Укрзалізниця запрошує пасажирів оглянути макет на Південному вокзалі та поділитися зауваженнями й ідеями щодо майбутнього купе.

Пропозиції планують використати для вдосконалення конструкції до початку серійного виробництва. Авторів трьох найцікавіших ідей компанія обіцяє відзначити ексклюзивними призами.

Нагадаємо, Укрзалізниця готується до зими й можливих тривалих блекаутів.  В Україні електрифіковано близько 48% залізничних колій, тому на випадок знеструмлень компанія передбачила кілька сценаріїв роботи:

  • виводити на лінії автономні тепловози;
  • замінювати приміські електропоїзди дизель-поїздами під час тривалих блекаутів;
  • використовувати відпрацьовані алгоритми дій у разі пошкодження мережі.

Підготували й пасажирські вагони: майже всі вагони, підготовлені до зими, обладнані комбінованими котлами, які можуть працювати на твердому паливі за відсутності електрики. Для опалення Укрзалізниця запасла дрова та 13 тисяч тонн вугілля.


 

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