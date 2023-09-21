Укрзалізниця програє на продажі металолому за кордон: які суми може отримати компанія

Компанія Укрзалізниця виставила на аукціон понад 50 тисяч тонн металолому. На думку аналітиків, акцент на експорті металу не дозволить збільшити прибутки.

Експорт не збільшить розмір прибутків

На думку економіста Олексія Куща, Укрзалізниці не варто експортувати метал за кордон, використовуючи прямі контракти з виробниками. Він переконаний, що заяви про підвищення прибутку у кілька разів помилкові.

Цікаво Завжди йдуть у ногу з часом: 5 головних ознак успішного та професійного лідера

Він закликає уряд не розглядати цю можливість, хоча компанія вже звернулася з відповідним проханням.

Наміри підвищити свою прибутковість похвальні, але в Укрзалізниці не розуміють нюанси ціноутворення на металолом,

– заявив Кущ.

За підрахунками економіста, у разі продажу металу за кордон Укрзалізниця отримає лишеПравила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Він пояснив: після продажу на внутрішньому ринку всі витрати щодо доставки лягають на покупця. У випадку продажу металу за кордон платити з транспортування доведеться Укрзалізниці.

Кущ також вважає, що в компанії вистачає проблем окрім металолому, але останнім часом активно обговорюється саме ця операція, яка при неправильному підході може завдати збитків державі.