Укрзалізниця програє на продажі металолому за кордон: які суми може отримати компанія
Джерело:Апостроф
Компанія Укрзалізниця виставила на аукціон понад 50 тисяч тонн металолому. На думку аналітиків, акцент на експорті металу не дозволить збільшити прибутки.
Експорт не збільшить розмір прибутків
На думку економіста Олексія Куща, Укрзалізниці не варто експортувати метал за кордон, використовуючи прямі контракти з виробниками. Він переконаний, що заяви про підвищення прибутку у кілька разів помилкові.
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Він закликає уряд не розглядати цю можливість, хоча компанія вже звернулася з відповідним проханням.
Наміри підвищити свою прибутковість похвальні, але в Укрзалізниці не розуміють нюанси ціноутворення на металолом,
– заявив Кущ.
Він пояснив: після продажу на внутрішньому ринку всі витрати щодо доставки лягають на покупця. У випадку продажу металу за кордон платити з транспортування доведеться Укрзалізниці.
Кущ також вважає, що в компанії вистачає проблем окрім металолому, але останнім часом активно обговорюється саме ця операція, яка при неправильному підході може завдати збитків державі.