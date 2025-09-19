Німецька енергетична компанія Uniper продасть свою вугільну електростанцію Даттельн-4 чеській компанії ResInvest Group. Угода охоплює вугільну інфраструктуру та суміжні потужності для виробництва тепла.

Що відомо про угоду?

Про це повідомила компанія 19 вересня, передає 24 Канал. При цьому фінансові деталі не розкривають.

Довідково. ResInvest – приватна компанія з Праги, що спеціалізується на торгівлі сировиною, логістиці та інвестиціях. Її заснував Томаш Новотни, який понад 20 років працював у найбільшій чеській енергетичній компанії EPH, що належить мільярдерові Деніелу Кретінському.

Детальніше про електростанцію?

Електростанція Даттельн-4 потужністю 1052 МВт є найновішою вугільною станцією в Німеччині, побудованою у 2020 році. Вона працює на кам'яному вугіллі й розташована у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія.

Зауважте. Продаж станції є однією з вимог ЄС щодо державної допомоги. Річ у тім, що 2 роки тому Uniper ледь не збанкрутувала, і уряд Німеччини врятував компанію, націоналізувавши її та інвестувавши 29 мільярдів євро.

На сьогодні Uniper постачає електроенергію приблизно 1000 муніципалітетам та промисловим підприємствам у Німеччині, а також є найбільшим оператором газосховищ і гідроелектростанцій у країні.

Що далі?

За даними Reuters, 2040 року компанія планує стати вуглецево-нейтральною, переглядаючи активи, трансформуючи електростанції та інвестуючи в нові генерації.

Ще у 2023 році Uniper планувала реалізувати проєкти з сонячної та вітрової енергетики загальною потужністю 10 ГВт до 2030 року. Втім, у серпні 2025-го скоротила ці плани в п'ять разів та зосередилася на газовій генерації.

