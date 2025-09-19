Что известно о сделке?

Об этом сообщила компания 19 сентября, передает 24 Канал. При этом финансовые детали не раскрывают.

Справочно. ResInvest – частная компания из Праги, специализирующаяся на торговле сырьем, логистике и инвестициях. Ее основал Томаш Новотны, который более 20 лет работал в крупнейшей чешской энергетической компании EPH, принадлежащей миллиардеру Дэниелу Кретинскому.

Подробнее об электростанции?

Электростанция Даттельн-4 мощностью 1052 МВт является самой новой угольной станцией в Германии, построенной в 2020 году. Она работает на каменном угле и расположена в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

Заметьте. Продажа станции является одним из требований ЕС по государственной помощи. Дело в том, что 2 года назад Uniper едва не обанкротилась, и правительство Германии спасло компанию, национализировав ее и инвестировав 29 миллиардов евро.

На сегодня Uniper поставляет электроэнергию примерно 1000 муниципалитетам и промышленным предприятиям в Германии, а также является крупнейшим оператором газохранилищ и гидроэлектростанций в стране.

Что дальше?

По данным Reuters, в 2040 году компания планирует стать углеродно-нейтральной, пересматривая активы, трансформируя электростанции и инвестируя в новые генерации.

Еще в 2023 году Uniper планировала реализовать проекты по солнечной и ветровой энергетике общей мощностью 10 ГВт до 2030 года. Впрочем, в августе 2025-го сократила эти планы в пять раз и сосредоточилась на газовой генерации.

