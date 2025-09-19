Что известно о сделке?
Об этом сообщила компания 19 сентября, передает 24 Канал. При этом финансовые детали не раскрывают.
Справочно. ResInvest – частная компания из Праги, специализирующаяся на торговле сырьем, логистике и инвестициях. Ее основал Томаш Новотны, который более 20 лет работал в крупнейшей чешской энергетической компании EPH, принадлежащей миллиардеру Дэниелу Кретинскому.
Подробнее об электростанции?
Электростанция Даттельн-4 мощностью 1052 МВт является самой новой угольной станцией в Германии, построенной в 2020 году. Она работает на каменном угле и расположена в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.
Заметьте. Продажа станции является одним из требований ЕС по государственной помощи. Дело в том, что 2 года назад Uniper едва не обанкротилась, и правительство Германии спасло компанию, национализировав ее и инвестировав 29 миллиардов евро.
На сегодня Uniper поставляет электроэнергию примерно 1000 муниципалитетам и промышленным предприятиям в Германии, а также является крупнейшим оператором газохранилищ и гидроэлектростанций в стране.
Что дальше?
По данным Reuters, в 2040 году компания планирует стать углеродно-нейтральной, пересматривая активы, трансформируя электростанции и инвестируя в новые генерации.
Еще в 2023 году Uniper планировала реализовать проекты по солнечной и ветровой энергетике общей мощностью 10 ГВт до 2030 года. Впрочем, в августе 2025-го сократила эти планы в пять раз и сосредоточилась на газовой генерации.
В Украине появятся новые электростанции?
- К слову, Украина планирует расширить ветровые электростанции до 6,2 гигаватта мощности до 2030 года, с текущими проектами на более 700 МВт и BESS на более 200 МВт.
- Так, с 2022 по І квартал 2025 года уже введено в эксплуатацию 258 МВт новых мощностей, 50% которые профинансировали иностранные инвесторы. При этом 69% ветровой генерации расположено на оккупированных территориях.