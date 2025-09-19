Що відомо про угоду?

Про це повідомила компанія 19 вересня, передає 24 Канал. При цьому фінансові деталі не розкривають.

Довідково. ResInvest – приватна компанія з Праги, що спеціалізується на торгівлі сировиною, логістиці та інвестиціях. Її заснував Томаш Новотни, який понад 20 років працював у найбільшій чеській енергетичній компанії EPH, що належить мільярдерові Деніелу Кретінському.

Детальніше про електростанцію?

Електростанція Даттельн-4 потужністю 1052 МВт є найновішою вугільною станцією в Німеччині, побудованою у 2020 році. Вона працює на кам'яному вугіллі й розташована у федеральній землі Північний Рейн – Вестфалія.

Зауважте. Продаж станції є однією з вимог ЄС щодо державної допомоги. Річ у тім, що 2 роки тому Uniper ледь не збанкрутувала, і уряд Німеччини врятував компанію, націоналізувавши її та інвестувавши 29 мільярдів євро.

На сьогодні Uniper постачає електроенергію приблизно 1000 муніципалітетам та промисловим підприємствам у Німеччині, а також є найбільшим оператором газосховищ і гідроелектростанцій у країні.

Що далі?

За даними Reuters, 2040 року компанія планує стати вуглецево-нейтральною, переглядаючи активи, трансформуючи електростанції та інвестуючи в нові генерації.

Ще у 2023 році Uniper планувала реалізувати проєкти з сонячної та вітрової енергетики загальною потужністю 10 ГВт до 2030 року. Втім, у серпні 2025-го скоротила ці плани в п'ять разів та зосередилася на газовій генерації.

