Какие ветровые электростанции строят в Украине

В июле 2025 года в Украине будут ветровые электростанции мощностью более 700 мегаватт. Об этом рассказал председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков на конференции URC-2025 в Риме, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Также, по его словам, продолжается строительство систем накопления электроэнергии – BESS.

У нас есть проекты, реализуемых прямо сейчас – более 700 МВт новых ветровых мощностей уже строятся. Наряду с этим, строится более 200 МВт BESS, которые являются ключом к созданию современной, гибкой сети,

– пояснил Конеченков.

Всего Украина по состоянию на сейчас имеет 1,9 гигаватт установленной мощности ветровых электростанций.

Всего с 2022 года по I квартал 2025 удалось ввести в эксплуатацию 258 мегаватт новых мощностей ветровых электростанций в Украине.

Из них 50% профинансировали иностранные инвесторы.

Стоит знать! По данным "Википедии", установленная мощность Каховской ГЭС до подрыва составляла 334,8 мегаватта. То есть мощность ВЭС, которые возводят сейчас, будет более чем вдвое больше.

Какие планы развития ветровых электростанций

Как говорит Конеченков, фокус строительства новых ветровых электростанций в Украине сейчас сместился на западные регионы, которые считаются несколько безопаснее.

Согласно Национальному плану действий по возобновляемой энергетике Украина планирует достичь 6,2 гигаватта мощности ветровых электростанций до 2030 года.

Кроме того, Стратегия развития распределенной генерации определяет ветровую энергетику главным элементом для создания устойчивой и децентрализованной энергетической системы Украины.

Важно! Вместе с тем, по данным председателя правления Украинской ветроэнергетической ассоциации, 69% мощности ветровой генерации Украины находятся на временно оккупированной территории.