Что изменится для владельцев СЭС

Это согласовывает нашу сеть с европейскими стандартами. В то же время переход Украины на стандарт 230 В – это больше, чем просто юридическая формальность. Для владельцев домашних солнечных электростанций он будет иметь ряд важных последствий. Подробнее об изменениях рассказывает 24 Канал.

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Совместимость инверторов с сетью

Большинство современных инверторов рассчитаны на европейский диапазон напряжения. Если ваша СЭС установлена в последние годы, вероятно, она уже адаптирована. Но если инвертор настроен на жесткие рамки 220 В, возможно, нужно обновить прошивку или скорректировать настройки.

Меньше отключений из-за перенапряжения

Ранее в отдельных регионах напряжение могло достигать 250–255 В, что могло провоцировать аварийное отключение инвертора. Теперь эти показатели в пределах нового стандарта (230 В ± 10%), поэтому меньше риска остановки генерации.

Новые требования к точности учета

Из-за изменений в напряжении возможны незначительные колебания в коэффициентах преобразования энергии, особенно если инвертор не был перепрограммирован. Стоит периодически сверять данные счетчика и системы мониторинга.

Угроза для устаревшего оборудования

Если вы устанавливали СЭС давно, проверьте, выдерживают ли все компоненты напряжение до 253 В. Речь идет о контроллерах заряда, инверторы, кабели, стабилизаторы. В случае сомнений – проконсультируйтесь с сервисом.

Стабилизаторы и защита - не лишние

Даже с новым стандартом скачки напряжения возможны, особенно в селах или при перегрузке сетей. Чтобы избежать остановок или поломки оборудования, целесообразно установить стабилизатор или защиту от перенапряжения.

Важно! Если ваша СЭС работает нестабильно после 1 июля 2025 года – проверьте, поддерживает ли инвертор стандарт 230 В. Большинство моделей позволяют вручную выставить рабочие диапазоны напряжения. Это может снять проблему без дополнительных затрат.