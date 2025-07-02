Що зміниться для власників СЕС

Це узгоджує нашу мережу з європейськими стандартами. Водночас перехід України на стандарт 230 В – це більше, ніж просто юридична формальність. Для власників домашніх сонячних електростанцій він матиме низку важливих наслідків. Детальніше про зміни розповідає 24 Канал.

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Сумісність інверторів із мережею

Більшість сучасних інверторів розраховані на європейський діапазон напруги. Якщо ваша СЕС встановлена в останні роки, імовірно, вона вже адаптована. Але якщо інвертор налаштовано на жорсткі рамки 220 В, можливо, потрібно оновити прошивку або скоригувати налаштування.

Менше вимкнень через перенапругу

Раніше в окремих регіонах напруга могла досягати 250–255 В, що могло провокувати аварійне вимкнення інвертора. Тепер ці показники в межах нового стандарту (230 В ±10 %), тож менше ризику зупинки генерації.

Нові вимоги до точності обліку

Через зміни у напрузі можливі незначні коливання в коефіцієнтах перетворення енергії, особливо якщо інвертор не був перепрограмований. Варто періодично звіряти дані лічильника та системи моніторингу.

Загроза для застарілого обладнання

Якщо ви встановлювали СЕС давно, перевірте, чи витримують усі компоненти напругу до 253 В. Йдеться про контролери заряду, інвертори, кабелі, стабілізатори. У разі сумнівів – проконсультуйтеся з сервісом.

Стабілізатори та захист — не зайві

Навіть із новим стандартом стрибки напруги можливі, особливо в селах або при перевантаженні мереж. Щоб уникнути зупинок або поломки обладнання, доцільно встановити стабілізатор або захист від перенапруги.

Важливо! Якщо ваша СЕС працює нестабільно після 1 липня 2025 року – перевірте, чи підтримує інвертор стандарт 230 В. Більшість моделей дозволяють вручну виставити робочі діапазони напруги. Це може зняти проблему без додаткових витрат.