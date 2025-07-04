Какой ветропарк построят на Львовщине

Мини-ветропарк в окрестностях села Тышевница намерено построить ООО "Энергетическая компания "Сити" из Львова. Комплекс будет состоять из 4 ветряков, сообщает 24 канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Ветровой парк планируют разместить на 5 земельных участках:

Общая площадь комплекса составит 4,12 гектара.

Ожидается, что мощность минипарка достигнет 10 мегаватт.

Четыре ветряки должны генерировать до 23,5 гигаватт-часов электроэнергии в год.

Стоит знать! Новый ветровой парк на Львовщине возведут неподалеку от популярного туристического объекта – Княжеских скал над Стрыем.

Зачем будут строить ветряной парк

Львовская компания разработала детальный план застройки комплекса. Кроме ветряков, на территории планируют построить:

проездные пути;

воздушные линии электропередач;

подземные кабельные электросети;

трансформаторные подстанции.

Целью строительства ВЭС является производство электроэнергии для надежного энергообеспечения области и уменьшения зависимости Украины от внешних источников энергии. Реализация проектных решений позволит улучшить состояние окружающей среды за счет сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу,

– отмечается в проекте строительства.

Сейчас заканчиваются необходимые исследования, оформляются разрешительные документы и утверждается рабочий проект строительства ветропарка.

Важно! Начать строительство компания планирует в 2026 году, а запустить ветропарк – через 1,5 или 2 года после старта работ.