Який вітропарк зведуть на Львівщині

Мінівітропарк на околицях села Тишівниця має намір побудувати ТОВ "Енергетична компанія "Сіті» зі Львова. Комплекс скрадатиметься з 4 вітряків, повідомляє 24 канал з посиланням на Zaxid.net.

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Вітровий парк планують розмістити на 5 земельних ділянках:

Загальна площа комплексу складатиме 4,12 гектара.

Очікується, що потужність мініпарку сягне до 10 мегаватів.

Чотири вітряки мають генерувати до 23,5 гігават-годин електроенергії у рік.

Варто знати! Новий вітровий парк на Львівщині зведуть неподалік від популярного туристичного об’єкта – Княжих скель над Стриєм.

Навіщо будуватимуть вітряний парк

Львівська компанія розробила детальний план забудови комплексу. Окрім вітряків, на території планують збудувати:

проїзні шляхи;

повітряні лінії електропередач;

підземні кабельні електромережі;

трансформаторні підстанції.

Метою будівництва ВЕС є виробництво електроенергії для надійного енергозабезпечення області та зменшення залежності України від зовнішніх джерел енергії. Реалізація проєктних рішень дозволить покращити стан довкілля за рахунок скорочення викидів парникових газів у атмосферу,

– зазначається в проєкті будівництва.

Наразі закінчуються необхідні дослідження, оформлюються дозвільні документи та затверджується робочий проєкт будівництва вітропарку.

Важливо! Розпочати будівництво компанія планує у 2026 році, а запустити вітропарк – через 1,5 або 2 роки після старту робіт.