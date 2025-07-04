Який вітропарк зведуть на Львівщині
Мінівітропарк на околицях села Тишівниця має намір побудувати ТОВ "Енергетична компанія "Сіті» зі Львова. Комплекс скрадатиметься з 4 вітряків, повідомляє 24 канал з посиланням на Zaxid.net.
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Вітровий парк планують розмістити на 5 земельних ділянках:
- Загальна площа комплексу складатиме 4,12 гектара.
- Очікується, що потужність мініпарку сягне до 10 мегаватів.
- Чотири вітряки мають генерувати до 23,5 гігават-годин електроенергії у рік.
Варто знати! Новий вітровий парк на Львівщині зведуть неподалік від популярного туристичного об’єкта – Княжих скель над Стриєм.
Навіщо будуватимуть вітряний парк
Львівська компанія розробила детальний план забудови комплексу. Окрім вітряків, на території планують збудувати:
- проїзні шляхи;
- повітряні лінії електропередач;
- підземні кабельні електромережі;
- трансформаторні підстанції.
Метою будівництва ВЕС є виробництво електроенергії для надійного енергозабезпечення області та зменшення залежності України від зовнішніх джерел енергії. Реалізація проєктних рішень дозволить покращити стан довкілля за рахунок скорочення викидів парникових газів у атмосферу,
– зазначається в проєкті будівництва.
Наразі закінчуються необхідні дослідження, оформлюються дозвільні документи та затверджується робочий проєкт будівництва вітропарку.
Важливо! Розпочати будівництво компанія планує у 2026 році, а запустити вітропарк – через 1,5 або 2 роки після старту робіт.