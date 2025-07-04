У зв'язку з цим без світла залишилось 3 тисячі родин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

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Яка ситуація з електроенергією в Києві

У ДТЕК кажуть, що енергетики під'єднали всі домівки до резервних схем живлення. Наразі всі родини знову зі світлом. Тривають роботи з відновлення обладнання.

Зазначимо, що масована атака на Київ вразила шість районів міста. Одна людина загинула, ще понад 20 осіб постраждали. Уламки дронів і ракет призвели до пожеж і руйнувань у житлових і нежитлових зонах, зокрема, в навчальному закладі та лікарні.

Усього проти України ворог застосував 539 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, аеробалістичну ракету Х-47 М2 "Кинджал", 6 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-2" та чотири крилатих ракети "Іскандер-К".

Окрім Києва, пошкодження від дронів зафіксували в Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Київській областях.