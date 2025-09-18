Какую компенсацию требует Exxon Mobil?
Американский нефтяной гигант Exxon Mobil не планирует возобновлять работу в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Компания ушла из России в 2022 году после того, как запад ввел санкции против России. Это привело к списанию миллиардов долларов от ее выхода.
Главный исполнительный директор Даррен Вудс заявил, что руководство Exxon ведет переговоры с российскими чиновниками по возврата активов на сумму 4,6 миллиарда долларов, экспроприированных Москвой. Зато о возвращении на рынок речь не идет.
Мы ведем переговоры о возвращении этих средств, но не рассматриваем возможность новых инвестиций,
– говорит Вудс.
Переговоры начались в начале 2023 года, вскоре после того, как компания подала арбитражный иск против правительства Путина, говорится в сообщении FT.
Что известно о сотрудничестве Exxon Mobil и России?
- В конце августа иностранные СМИ сообщали, что компания Exxon Mobil ведет тайные переговоры с "Роснефтью" о возможном возвращении к российскому нефтегазовому проекту "Сахалин-1". Планировали, что если правительства США и России дадут "зеленый свет" в рамках мирного процесса в Украине, Exxon Mobil снова может стать инвестором в российском проекте.
- Этому решению предшествовал указ Путина о том, что иностранные инвесторы могут вернуться в нефтегазовый проект. Однако компании, желающие вернуться, должны способствовать отмене санкций против России и заключить контракты на поставку оборудования.
- В общем США и Россия тайно обсуждают энергетические соглашения, включая возвращение Exxon Mobil к проекту "Сахалин-1" и приобретение Россией американского оборудования для проектов по сжиженному природному газу.