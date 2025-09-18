Какую компенсацию требует Exxon Mobil?

Американский нефтяной гигант Exxon Mobil не планирует возобновлять работу в России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Компания ушла из России в 2022 году после того, как запад ввел санкции против России. Это привело к списанию миллиардов долларов от ее выхода.

Главный исполнительный директор Даррен Вудс заявил, что руководство Exxon ведет переговоры с российскими чиновниками по возврата активов на сумму 4,6 миллиарда долларов, экспроприированных Москвой. Зато о возвращении на рынок речь не идет.

Мы ведем переговоры о возвращении этих средств, но не рассматриваем возможность новых инвестиций,

– говорит Вудс.

Переговоры начались в начале 2023 года, вскоре после того, как компания подала арбитражный иск против правительства Путина, говорится в сообщении FT.

Что известно о сотрудничестве Exxon Mobil и России?