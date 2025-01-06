Уряд обмежив виплати українцям з надвисокими пенсіями: яка їх кількість

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення обмежити виплату спеціальних пенсій, розмір яких перевищує 23,61 тисячі гривень, що відповідає 10 прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність.

Як обмежать виплати

Відповідні знижувальні коефіцієнти будуть застосовані до сум, які перевищують цей поріг. Про це йдеться у постанові уряду, оприлюдненій на офіційному порталі Кабміну, передає 24 Канал.

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Виплати від 10 до 11 прожиткових мінімумів будуть знижені з коефіцієнтом 0,5.

Від 11 до 13 прожиткових мінімумів – коефіцієнт 0,4.

Від 13 до 17 прожиткових мінімумів – коефіцієнт 0,3.

Від 17 до 21 прожиткового мінімуму – коефіцієнт 0,2.

Для сум понад 21 прожитковий мінімум (49,58 тисячі гривень) – коефіцієнт 0,1, тобто такі виплати будуть знижені в 10 разів.

Виключення з обмежень

Ці обмеження не застосовуватимуться до пенсій наступних категорій громадян:

Осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції (АТО) та забезпеченні її проведення.

Захисників, які перебували у районах виконання заходів із оборони України під час воєнної агресії Росії.

Членів сімей загиблих, зниклих безвісти чи померлих захисників України, які отримують пенсії у разі втрати годувальника.

Важливо. Рішення ухвалено в межах заходів, спрямованих на оптимізацію державних витрат у період воєнного стану.