Рішення уряду: бізнес звільняють від десятків непотрібних дозволів

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт, який передбачає скасування 63 застарілих та непотрібних регуляторних норм, що створювали надмірне адміністративне навантаження на підприємців.

Менше бюрократії

Ухвалення цього рішення дозволить бізнесу зекономити близько 400 мільйонів гривень, повідомили на Урядовому порталі, передає 24 Канал.

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Багато з цих вимог втратили актуальність або дублюють інші документи, не маючи реального впливу на безпеку чи якість. Натомість вони створюють зайву бюрократію,

— йдеться в повідомленні.

Що саме скасовують:

неактуальні норми в агропромисловому комплексі та лісовій галузі;

вимоги щодо охорони води й повітря, які фактично не працюють;

застарілі дозволи у сфері будівництва, енергетики, культури, освіти тощо.

Чому це важливо

В уряді наголосили, що після змін підприємці витрачатимуть менше часу на оформлення зайвих документів і знизиться ризик отримання штрафів за недотримання формальних і неактуальних норм.

Коли ухвалять закон

Попереду голосування за законопроєкт у Верховній Раді, а тоді його має підписати президента. Лише після цього зміни набудуть чинності.

Довідково. Ініціатива є частиною широкої реформи дерегуляції, яка триває з 2022 року. Ці дії спрямовані на створення більш сприятливого бізнес-клімату в Україні.