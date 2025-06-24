Меньше бюрократии

Принятие этого решения позволит бизнесу сэкономить около 400 миллионов гривен, сообщили на Правительственном портале, передает 24 Канал.

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Многие из этих требований потеряли актуальность или дублируют другие документы, не имея реального влияния на безопасность или качество. Вместо этого они создают лишнюю бюрократию,

- говорится в сообщении.

Что именно отменяют:

неактуальные нормы в агропромышленном комплексе и лесной отрасли;

требования по охране воды и воздуха, которые фактически не работают;

устаревшие разрешения в сфере строительства, энергетики, культуры, образования и тому подобное.

Почему это важно

В правительстве отметили, что после изменений предприниматели будут тратить меньше времени на оформление лишних документов и снизится риск получения штрафов за несоблюдение формальных и неактуальных норм.

Когда примут закон

Впереди голосование за законопроект в Верховной Раде, а тогда его должен подписать президент. Только после этого изменения вступят в силу.

Справочно. Инициатива является частью широкой реформы дерегуляции, которая продолжается с 2022 года. Эти действия направлены на создание более благоприятного бизнес-климата в Украине.