Менше бюрократії
Ухвалення цього рішення дозволить бізнесу зекономити близько 400 мільйонів гривень, повідомили на Урядовому порталі, передає 24 Канал.
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Багато з цих вимог втратили актуальність або дублюють інші документи, не маючи реального впливу на безпеку чи якість. Натомість вони створюють зайву бюрократію,
— йдеться в повідомленні.
Що саме скасовують:
- неактуальні норми в агропромисловому комплексі та лісовій галузі;
- вимоги щодо охорони води й повітря, які фактично не працюють;
- застарілі дозволи у сфері будівництва, енергетики, культури, освіти тощо.
Чому це важливо
В уряді наголосили, що після змін підприємці витрачатимуть менше часу на оформлення зайвих документів і знизиться ризик отримання штрафів за недотримання формальних і неактуальних норм.
Коли ухвалять закон
Попереду голосування за законопроєкт у Верховній Раді, а тоді його має підписати президента. Лише після цього зміни набудуть чинності.
Довідково. Ініціатива є частиною широкої реформи дерегуляції, яка триває з 2022 року. Ці дії спрямовані на створення більш сприятливого бізнес-клімату в Україні.