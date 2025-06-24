Менше бюрократії

Ухвалення цього рішення дозволить бізнесу зекономити близько 400 мільйонів гривень, повідомили на Урядовому порталі, передає 24 Канал.

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Багато з цих вимог втратили актуальність або дублюють інші документи, не маючи реального впливу на безпеку чи якість. Натомість вони створюють зайву бюрократію,

— йдеться в повідомленні.

Що саме скасовують:

неактуальні норми в агропромисловому комплексі та лісовій галузі;

вимоги щодо охорони води й повітря, які фактично не працюють;

застарілі дозволи у сфері будівництва, енергетики, культури, освіти тощо.

Чому це важливо

В уряді наголосили, що після змін підприємці витрачатимуть менше часу на оформлення зайвих документів і знизиться ризик отримання штрафів за недотримання формальних і неактуальних норм.

Коли ухвалять закон

Попереду голосування за законопроєкт у Верховній Раді, а тоді його має підписати президента. Лише після цього зміни набудуть чинності.

Довідково. Ініціатива є частиною широкої реформи дерегуляції, яка триває з 2022 року. Ці дії спрямовані на створення більш сприятливого бізнес-клімату в Україні.