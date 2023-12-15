USAID виділяє 11 мільйонів доларів грантів для українських підприємців: допомога зросла втричі

Міжнародні організації активно допомагають українському бізнесу. Гроші на підтримку діяльності надають як тим, хто вже працює, так і тим, хто лише хоче розпочати свою справу.

USAID збільшує допомогу для українських підприємців

Допомога для українських підприємців стане ще доступнішою. Агенство США з міжнародного розвитку (USAID) вирішило втричі збільшити розмір програми "Конкурентоспроможна економіка України". Тепер загальний бюджет програми становить 11 мільйонів доларів.

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Як повідомили в агенстві, причиною такого рішення стала неабияка активність українського бізнесу.

З огляду на велику кількість заявок і значний інтерес з боку підприємств переробної галузі було ухвалене рішення збільшити суму грантового фінансування,

– йдеться у повідомленні.

У межах програми планують надати близько 75 грантів. Раніше планувалося надання лише 25 фінансових виплат. Гранти розраховані насамперед на той бізнес, який націлений на виробництво інноваційні продукти, модернізацію, скорочення людської праці, підвищення ефективності використання ресурсів тощо.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Окрім того, підтримку можуть отримати підприємства, які націлені на заміну продуктів, які раніше постачалися із Росії та Білорусії. Програма також надаватиме перевагу виробникам товарів, які будуть потрібні у процесі відбудови України.

Більш детальніше з умовами та можливостями програми можна ознайомитися за посиланням.