Робота з бронюванням від мобілізації: хто має право та які вакансії пропонують
- З 1 квітня в Україні діють оновлені правила бронювання від мобілізації, що стосуються державних службовців, медпрацівників, священнослужителів та фахівців у критично важливих сферах.
- На сайті Work.ua відкрито понад 8 000 вакансій з можливістю бронювання, зокрема в галузях машинобудування, архітектури, медицини та транспорту.
Під час загальної мобілізації в Україні представники деяких професій можуть отримати бронювання. Також ця функція доступна критично важливим підприємствам.
Які посади дають право на бронювання?
З 1 квітня набули чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних, повідомляє 24 Канал на постанову Кабміну.
Так, можливість бронювання надається:
- Державним службовцям категорії "А";
- Керівникам місцевих органів влади;
- Медичному персоналу державних лікарень;
- Священнослужителям;
- Представникам міжнародних організацій;
- Фахівцям у сферах енергетики, зв'язку, оборонно-промислового комплексу, ІТ та цифровізації;
- Працівникам деяких спортивних установ.
Станом на 21 липня на сайті з пошуку роботи Work.ua відкриті понад 8 000 вакансій, де пропонують бронювання працівників. Частина з них підходить кандидатам без досвіду та резюме – 2 867 та 3 366 вакансій відповідно.
Найбільше пропозицій з бронюванням у таких галузях, як машинобудування, архітектура й будівництво, торгівля, медицина, транспорт та освіта.
Як підприємства бронюють працівників?
Щоб підприємство отримати бронювання для своїх співробітників, воно має відповідати кільком критеріям:
- середня зарплата по компанії повинна становити не менше 20 000 гривень;
- не повинно бути податкової заборгованості;
- один з додаткових показників: експорт понад 32 мільйони євро, сплата 1,5 мільйона євро податків на рік, стратегічне значення тощо.
Тривалість бронювання залежить від сфери діяльності. Для працівників критично важливих підприємств і операторів протимінної діяльності воно може тривати до 12 місяців.