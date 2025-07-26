Какие должности дают право на бронирование?
С 1 апреля вступили в силу обновленные правила бронирования военнообязанных, сообщает 24 Канал на постановление Кабмина.
Так, возможность бронирования предоставляется:
- Государственным служащим категории "А";
- Руководителям местных органов власти;
- Медицинскому персоналу государственных больниц;
- Священнослужителям;
- Представителям международных организаций;
- Специалистам в сферах энергетики, связи, оборонно-промышленного комплекса, ИТ и цифровизации;
- Работникам некоторых спортивных учреждений.
По состоянию на 21 июля на сайте по поиску работы Work.ua открыты более 8 000 вакансий, где предлагают бронирование работников. Часть из них подходит кандидатам без опыта и резюме – 2 867 и 3 366 вакансий соответственно.
Больше всего предложений с бронированием в таких отраслях, как машиностроение, архитектура и строительство, торговля, медицина, транспорт и образование.
Как предприятия бронируют работников?
Чтобы предприятие получить бронирование для своих сотрудников, оно должно соответствовать нескольким критериям:
- средняя зарплата по компании должна составлять не менее 20 000 гривен;
- не должно быть налоговой задолженности;
- один из дополнительных показателей: экспорт более 32 миллионов евро, уплата 1,5 миллиона евро налогов в год, стратегическое значение и тому подобное.
Продолжительность бронирования зависит от сферы деятельности. Для работников критически важных предприятий и операторов противоминной деятельности оно может длиться до 12 месяцев.