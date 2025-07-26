Які посади дають право на бронювання?

З 1 квітня набули чинності оновлені правила бронювання військовозобов'язаних, повідомляє 24 Канал на постанову Кабміну.

Так, можливість бронювання надається:

Державним службовцям категорії "А";

Керівникам місцевих органів влади;

Медичному персоналу державних лікарень;

Священнослужителям;

Представникам міжнародних організацій;

Фахівцям у сферах енергетики, зв'язку, оборонно-промислового комплексу, ІТ та цифровізації;

Працівникам деяких спортивних установ.

Станом на 21 липня на сайті з пошуку роботи Work.ua відкриті понад 8 000 вакансій, де пропонують бронювання працівників. Частина з них підходить кандидатам без досвіду та резюме – 2 867 та 3 366 вакансій відповідно.

Найбільше пропозицій з бронюванням у таких галузях, як машинобудування, архітектура й будівництво, торгівля, медицина, транспорт та освіта.

Як підприємства бронюють працівників?

Щоб підприємство отримати бронювання для своїх співробітників, воно має відповідати кільком критеріям:

середня зарплата по компанії повинна становити не менше 20 000 гривень;

не повинно бути податкової заборгованості;

один з додаткових показників: експорт понад 32 мільйони євро, сплата 1,5 мільйона євро податків на рік, стратегічне значення тощо.

Тривалість бронювання залежить від сфери діяльності. Для працівників критично важливих підприємств і операторів протимінної діяльності воно може тривати до 12 місяців.