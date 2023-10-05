Приватбанк запустив валютну Торгову платформу для бізнесу: які можливості вона відкриває
Джерело:Приватбанк
Україна продовжує рух в сторону інновацій. Цього разу нові горизонти для бізнесу запропонував державний Приватбанк.
Нові можливості для українського бізнесу
У Приватбанку повідомили, що відкрили валютну торгову платформу для українського бізнесу. Вона буде працювати у форматі тест-драйву впродовж 3 місяців.
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Платформа дозволяє проводити валютно-обмінні операції абсолютно безплатно. Відтак, тепер українські підприємці можуть скористатися наступним функціоналом:
- слідкувати за курсом валют в онлайні та здійснювати обмін валют за ринковим курсом;
- час обміну збільшився вдвічі – з 9:30 до 16:00;
- заявки можна створювати у будь-який час доби;
- кошти від купівлі або продажу валюти будуть надходити на рахунок миттєво;
- кращий курс та менша комісія.
Хто може скористатися валютною платформою
Разом з новими можливостями Приватбанк надав перелік вимог до тих, хто зможе скористатися новою платформою. Скористатися нульовою комісією при здійсненні валютних операцій можуть юридичні особи, які здійснюють валютно-обмінні операції як мінімум на 10 тисяч доларів в місяць (середній показник).Важливо! Для участі у тестуванні платформи потрібно зареєструватися на сайті та чекати, поки з вами зв'яжеться співробітник банку.
Також обов'язковою вимогою є відсутність валютного рахунку в Приватбанку, або щоб за наявним рахунком з 1 жовтня 2023 року не проводилося жодної операції.