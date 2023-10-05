Нові можливості для українського бізнесу

У Приватбанку повідомили, що відкрили валютну торгову платформу для українського бізнесу. Вона буде працювати у форматі тест-драйву впродовж 3 місяців.

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Платформа дозволяє проводити валютно-обмінні операції абсолютно безплатно. Відтак, тепер українські підприємці можуть скористатися наступним функціоналом:

слідкувати за курсом валют в онлайні та здійснювати обмін валют за ринковим курсом;

час обміну збільшився вдвічі – з 9:30 до 16:00;

заявки можна створювати у будь-який час доби;

кошти від купівлі або продажу валюти будуть надходити на рахунок миттєво;

кращий курс та менша комісія.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Хто може скористатися валютною платформою

Разом з новими можливостями Приватбанк надав перелік вимог до тих, хто зможе скористатися новою платформою. Скористатися нульовою комісією при здійсненні валютних операцій можуть юридичні особи, які здійснюють валютно-обмінні операції як мінімум на 10 тисяч доларів в місяць (середній показник).

Важливо! Для участі у тестуванні платформи потрібно зареєструватися на сайті та чекати, поки з вами зв'яжеться співробітник банку.

Також обов'язковою вимогою є відсутність валютного рахунку в Приватбанку, або щоб за наявним рахунком з 1 жовтня 2023 року не проводилося жодної операції.