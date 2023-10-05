Нові можливості для українського бізнесу

У Приватбанку повідомили, що відкрили валютну торгову платформу для українського бізнесу. Вона буде працювати у форматі тест-драйву впродовж 3 місяців.

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Платформа дозволяє проводити валютно-обмінні операції абсолютно безплатно. Відтак, тепер українські підприємці можуть скористатися наступним функціоналом:

  • слідкувати за курсом валют в онлайні та здійснювати обмін валют за ринковим курсом;
  • час обміну збільшився вдвічі – з 9:30 до 16:00;
  • заявки можна створювати у будь-який час доби;
  • кошти від купівлі або продажу валюти будуть надходити на рахунок миттєво;
  • кращий курс та менша комісія.

Хто може скористатися валютною платформою

Разом з новими можливостями Приватбанк надав перелік вимог до тих, хто зможе скористатися новою платформою. Скористатися нульовою комісією при здійсненні валютних операцій можуть юридичні особи, які здійснюють валютно-обмінні операції як мінімум на 10 тисяч доларів в місяць (середній показник).

Також обов'язковою вимогою є відсутність валютного рахунку в Приватбанку, або щоб за наявним рахунком з 1 жовтня 2023 року не проводилося жодної операції.