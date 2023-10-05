Новые возможности для украинского бизнеса

В ПриватБанке сообщили, что открыли валютную торговую платформу для украинского бизнеса. Она будет работать в формате тест-драйва в течение 3 месяцев.

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Платформа позволяет производить валютно-обменные операции абсолютно бесплатно. Теперь украинские предприниматели могут воспользоваться следующим функционалом:

следить за курсом валют в онлайне и производить обмен валют по рыночному курсу;

время обмена увеличилось вдвое – с 9:30 до 16:00;

заявки можно создавать в любое время суток;

средства от покупки или продажи валюты будут поступать на счет мгновенно;

лучший курс и меньшая комиссия.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные помощники движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций, расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

Кто может воспользоваться валютной платформой

Вместе с новыми возможностями Приватбанк предоставил список требований к тем, кто сможет воспользоваться новой платформой. Воспользоваться нулевой комиссией при совершении валютных операций могут юридические лица, совершающие валютно-обменные операции как минимум на 10 тысяч долларов в месяц (средний показатель).

Важно! Для участия в тестировании платформы нужно зарегистрироваться на сайте и ждать, пока с вами свяжется сотрудник банка.

Также обязательным требованием является отсутствие валютного счета в Приватбанке или чтобы по наличному счету с 1 октября 2023 года не проводилось никакой операции.