Новые возможности для украинского бизнеса

В ПриватБанке сообщили, что открыли валютную торговую платформу для украинского бизнеса. Она будет работать в формате тест-драйва в течение 3 месяцев.

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Платформа позволяет производить валютно-обменные операции абсолютно бесплатно. Теперь украинские предприниматели могут воспользоваться следующим функционалом:

  • следить за курсом валют в онлайне и производить обмен валют по рыночному курсу;
  • время обмена увеличилось вдвое – с 9:30 до 16:00;
  • заявки можно создавать в любое время суток;
  • средства от покупки или продажи валюты будут поступать на счет мгновенно;
  • лучший курс и меньшая комиссия.

Кто может воспользоваться валютной платформой

Вместе с новыми возможностями Приватбанк предоставил список требований к тем, кто сможет воспользоваться новой платформой. Воспользоваться нулевой комиссией при совершении валютных операций могут юридические лица, совершающие валютно-обменные операции как минимум на 10 тысяч долларов в месяц (средний показатель).

Также обязательным требованием является отсутствие валютного счета в Приватбанке или чтобы по наличному счету с 1 октября 2023 года не проводилось никакой операции.